Surinamers met Afrikaanse roots achtergesteld, zegt VN-werkgroep

PARAMARIBO (ANP) - Door structurele discriminatie en onderliggende vormen van racisme in Suriname voelen veel inwoners met Afrikaanse roots zich niet volledig onderdeel van de samenleving. Het betreft voornamelijk de marronvolken, stelt een werkgroep van de Verenigde Naties na een bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land.

"Mensen van Afrikaanse afkomst lopen achter bij de meeste sociaaleconomische graadmeters, ondanks dat ze de grootste bevolkingsgroep vormen", zeggen de experts. De discriminatie en het racisme komen volgens hen voort uit het slavernijverleden. Ze roepen de regering op het probleem te erkennen en maatregelen te nemen.

Zo moet armoede worden aangepakt en moeten de rechten op onder meer onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg beter worden gewaarborgd. De werkgroep die zich eerder over Zwarte Piet boog in Nederland komt in september met een volledig rapport.

Marrons zijn nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen die tijdens de slavernij het oerwoud in waren gevlucht.