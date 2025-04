Moties van wantrouwen tegen kabinet en premier van DENK en PvdD

DEN HAAG (ANP) - DENK heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige kabinet en de Partij voor de Dieren tegen premier Dick Schoof. Stephan van Baarle (DENK) noemde de weigering van asielminister Marjolein Faber (PVV) om te tekenen voor koninklijke onderscheidingen voor vijf mensen die statushouders hebben geholpen "onversneden xenofobie en racisme".

Van Baarle diende uiteindelijk de motie in omdat Schoof geen afstand nam van de woorden van Faber. PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand diende daarna een motie van wantrouwen tegen de premier in, omdat hij zijn verantwoordelijkheid volgens haar niet heeft genomen. Ouwehand had liever gezien dat Schoof Faber tot de orde had geroepen. "De minister-president gaat ook niet vrijuit."

Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek diende een motie in waarin staat dat premier Schoof de betreffende vijf lintjes waarover het tijdens dit debat gaat zelf moet uitreiken.