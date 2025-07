Syrië evacueert bedoeïenen uit Suwayda na dagenlange strijd

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische autoriteiten hebben bedoeïenengezinnen geëvacueerd uit de zuidelijke stad Suwayda, waar veel druzen wonen. Dat gebeurde nadat afgelopen weekend een bestand was afgekondigd in het gebied.

Een konvooi met bussen reed maandag de stad in en vertrok later met evacués, waaronder vrouwen en kinderen. Ze worden overgebracht naar andere plekken in het land. Staatsmedia berichten dat ongeveer 1500 bedoeïenen worden opgehaald.

In het gebied laaide eerder deze maand het geweld op tussen druzen en bedoeïenen. Daar raakten vervolgens ook de nieuwe Syrische regering en Israël bij betrokken. Dat land presenteerde zich als beschermheer van de druzen, een minderheidsgroep in Syrië.

Bij het conflict vielen volgens monitoringsgroep Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in ongeveer een week tijd zo'n 1100 doden. Syrische regeringstroepen kregen het verwijt de kant van de bedoeïenen te kiezen.