Thuis uitzieken: patiënt ligt veel korter en minder vaak in het ziekenhuis

Artsen ontslaan patiënten sneller uit het ziekenhuis dan in het verleden. Patiënten met een herseninfarct of alvleesklierontsteking worden maar één tot enkele dagen in het ziekenhuis gehouden. Dat schrijft het AD.

Het idee om het aantal opnamedagen in te dammen, is dat deze patiënten ook vanuit huis met speciale apparatuur goed in de gaten kunnen worden gehouden. Experts verwachten dat deze ontwikkeling niet meer te stoppen is: ziekenhuisopnames zullen zeldzamer worden en er zal meer thuis voor patiënten worden gezorgd. De zorgvraag groeit zo snel dat er ruimte moet zijn voor de kwetsbaarste mensen die écht een ziekenhuisbed nodig hebben.

Een rondvraag van het AD leert dat ziekenhuizen nu al proberen het aantal opnames flink te minderen. Ook hoeven patiënten veel minder voor controles naar het ziekenhuis. Patiënten geven bijvoorbeeld hun bloeddruk, hartslag of pijnscore door. Gespecialiseerde verpleegkundigen houden die gegevens in de gaten. Vaak komen wijkverpleegkundigen langs voor medische hulp.