Wetsvoorstel einde shutdown naar Huis na akkoord Senaat VS

door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 4:02
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse Senaat heeft in de nacht van maandag op dinsdag ingestemd (60-40) met een wetsvoorstel om een einde te maken aan de shutdown. De politieke impasse in de Senaat werd na 41 dagen overheidssluiting opgelost dankzij steun van acht Democraten.
De shutdown is pas voorbij als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat met het wetsvoorstel dat financiering van de overheid tot in ieder geval eind januari garandeert. Het Huis stemt naar verwachting later deze week over het plan. Daarna moet ook president Donald Trump nog zijn handtekening zetten.
