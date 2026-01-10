ECONOMIE
Syrië zegt dat operatie tegen Koerden in Aleppo voorbij is

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 15:49
anp100126126 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - Het Syrische leger heeft volgens staatsmedia gezegd dat een grote militaire operatie tegen Koerdische strijders in de stad Aleppo voorbij is. Het bericht werd tegengesproken door Koerdische strijders. Volgens de Syrische strijdkrachten worden de Koerdische strijders naar het 130 kilometer oostelijker gelegen Tabaqah gebracht. Die plaats is in handen van Koerden.
De nieuwe machthebbers in Syrië komen vooral uit voormalige jihadistische bewegingen. Koerdische strijders hebben in de burgeroorlog van 2011 tot eind 2024 tegen jihadisten gestreden en speelden een belangrijke rol bij de nederlaag van de beweging Islamitische Staat in Syrië. In december 2024 stortte het regime van dictator Bashar al-Assad in. Dat gebeurde na een verrassend succesvolle aanval op Aleppo van de jihadistische beweging Hayat Tahrir al-Sham, die onder leiding stond van de huidige president Ahmed al-Sharaa. De Koerdische wijken werden toen met rust gelaten.
