UNICEF: ruim 120 kinderen gedood en 360.000 ontheemd in Libanon

BEIROET/GENÈVE (ANP) - Als gevolg van de Israëlische aanvallen op Libanon zijn 121 kinderen gedood en bijna 400 kinderen gewond geraakt, meldt UNICEF. Onder de meer dan een miljoen ontheemden in Libanon zijn volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties 363.374 kinderen.

De Libanese autoriteiten hebben gezegd dat sinds 2 maart 1116 doden zijn gevallen en 3229 mensen gewond zijn geraakt. De zwaarst getroffen gebieden zijn in het zuiden, langs de rivier de Litani, Beiroet en gebieden in het oosten in of bij de Bekaavallei.

Israël stelt de strijders van de sjiitische beweging Hezbollah uit te schakelen. Steeds vaker wordt gemeld dat Israël delen van Zuid-Libanon wil houden en de gevluchte bewoners niet wil laten terugkeren. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft recent gezegd dat Israël het zuiden van Libanon net zo wil verwoesten als de Gazastrook, zodat het gebied onbewoonbaar wordt.