Syrische leider op bezoek bij Turkse president in Istanbul

ISTANBUL (ANP/RTR) - De Syrische leider Ahmed al-Sharaa is naar Istanbul gegaan voor een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. Turkse media melden dat de twee in het historische paleis van Dolmabahce aan de Bosporus zijn samengekomen. Over de inhoud van hun gesprek is niets meegedeeld.

De ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken van de buurlanden hebben aan de gesprekken deelgenomen. De twee landen hebben een grens van meer dan 900 kilometer en al heel lang gespannen relaties. Maar Erdogan is een belangrijke sponsor van de soennitische strijdgroepen waarmee Al-Sharaa aan de macht is gekomen na de val van het regime van Bashar al-Assad in december.

Tijdens dat regime zijn er door Turkije en tal van westerse mogendheden strenge sancties tegen Syrië afgekondigd. Ze worden nu geleidelijk afgeschaft. Komende week wordt een Amerikaanse gezant, Thomas Barrack, in Damascus verwacht. President Donald Trump heeft gezegd dat hij wil helpen het verwoeste Syrië op te bouwen.