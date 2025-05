Tienduizenden meldingen over storing bij socialemediaplatform X

SAN FRANCISCO (ANP) - Bij socialemediaplatform X lijkt een grote storing gaande. Tienduizenden gebruikers meldden rond 15.00 uur problemen met de site en app op Allestoringen.nl en vergelijkbare buitenlandse sites. Een van de problemen is dat de feed met berichten niet altijd laadt.

Volgens de onafhankelijke internetwaakhond Netblocks is het de tweede storing bij X in een week tijd. Donderdag meldde de organisatie voor digitale rechten ook al dat het voormalige Twitter last had van een storing. X, eigendom van miljardair Elon Musk, zei toen dat er problemen waren met een datacenter.