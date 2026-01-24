Syrische regering en SDF bevestigen verlenging wapenstilstand

QAMISHLI (ANP/RTR) - Een vierdaags staakt-het-vuren tussen de Syrische regering en Koerdische strijdkrachten is met vijftien dagen verlengd. Dat bevestigen beide partijen nadat ingewijden eerder al een akkoord hadden gemeld.

Regeringstroepen hebben de afgelopen twee weken grote delen van het noorden en oosten van Syrië onder controle gekregen, ten koste van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Daarmee wordt de macht van president Ahmed al-Sharaa verder verstevigd. Terwijl de troepen van Al-Sharaa bezig waren de laatste bolwerken van de SDF in te sluiten, werd enkele dagen geleden een staakt-het-vuren afgekondigd.

Volgens de SDF kwam de overeenkomst tot stand door internationale bemiddeling.