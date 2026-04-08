Tennisser Medvedev onderuit in Monaco zonder een game te winnen

MONACO (ANP) - De Russische tennisser Daniil Medvedev is na zijn eerste partij op het tennistoernooi de Monte Carlo Masters uitgeschakeld. In de tweede ronde verloor de mondiale nummer 10 kansloos van de Italiaan Matteo Berrettini, nummer 90 op de wereldranglijst. In nog geen uur was de wedstrijd voorbij: 6-0 6-0.

De partij kende alleen in de eerste game enige spanning. De eerste set werd na 25 minuten met een love game beslist in het voordeel van de Italiaan (6-0).

Medvedev, die voor de eerste ronde een bye had, kon zijn frustratie niet verbergen. In de tweede set sloeg de Rus zijn racket vier keer kapot. Met bijna dertig ongedwongen fouten en vijf dubbele fouten was de wedstrijd na 51 minuten gespeeld. Het was voor het eerst dat de voormalige nummer 1 van de wereld de baan verliet zonder ook maar een game te hebben gewonnen.

Berrettini treft in de achtste finale de winnaar van het duel tussen Arthur Rinderknech uit Frankrijk en de Braziliaan João Fonseca.