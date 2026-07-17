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Taakstraf om belediging en bedreiging bij azc-protest Loosdrecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 11:51
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ALMERE (ANP) - Een 48-jarige man uit Loosdrecht is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor belediging van agenten en bedreiging tijdens een anti-azc-protest in zijn woonplaats op 21 april.
De rechtbank vindt het bewezen dat Rutger I. twee agenten heeft beledigd. Hij zou ze hebben uitgescholden voor kankerlijers, kankerhomo's en kankerlandverraders. De verdachte bekende de belediging, maar ontkende dat hij het woord kanker daarbij had gebruikt. Daarnaast werd I. veroordeeld voor bedreiging door te roepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken.
Het Openbaar Ministerie eiste honderd uur werkstraf, mede omdat de verdachte al vaker een geldboete kreeg voor belediging.
Vanaf half april werd er in het Noord-Hollandse Loosdrecht gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in het grotendeels leegstaande gemeentehuis. De wekenlange protesten leidden verschillende keren tot geweld en confrontaties met de politie.
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