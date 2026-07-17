ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML geeft medewerkers aandelenpakket van 20.000 euro. Als ze 4 jaar blijven

Economie
door Redactie
vrijdag, 17 juli 2026 om 11:37
bijgewerkt om vrijdag, 17 juli 2026 om 11:51
anp170726089 1
Chipmachinemaker ASML gaat zijn personeel eenmalig een aandelenpakket geven ter waarde van 20.000 euro. Het Veldhovense bedrijf wil hen op die manier laten meeprofiteren van het succes dat de onderneming momenteel doormaakt. Voorwaarde is wel dat de medewerkers tot 1 januari 2030 in dienst blijven bij ASML.
Dit bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Volgens haar gaat het om een "blijk van waardering" richting het personeel.
ASML meldde eerder deze week nog een miljardenwinst over het afgelopen kwartaal. Daarbij verhoogde het bedrijf zijn financiële verwachtingen voor dit jaar. Ook kondigde ASML aan zijn productiecapaciteit de komende jaren verder uit te breiden.
Het aandelenpakket is bedoeld voor alle medewerkers wereldwijd, maar de voorwaarden worden nog uitgewerkt. De onderneming telt nu rond de 44.000 werknemers. Als die allemaal aanspraak kunnen maken op het pakket, zou het in totaal gaan om bijna 900 miljoen euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 07.22.19

Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

anp160726117 1

Transgender vrouw en neonazi naar mannengevangenis in Duitsland

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

Loading