ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taghi blijft ondanks verlengde zoektocht zonder advocaat

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 12:48
anp040526139 1
DEN HAAG (ANP) - Een hernieuwde poging om advocaten te vinden voor Ridouan Taghi (48) is niet geslaagd, meldt het dekenberaad maandag. De hoofdverdachte in het grote liquidatieproces zit daarom nog altijd zonder verdediging. Dat is al zo sinds de aanhouding van zijn voormalige raadsman Vito Shukrula meer dan een jaar geleden.
In maart is een oproep aan strafrechtadvocaten om Taghi bij te staan door de toezichthouder op de advocatuur met acht weken verlengd. Het Parool meldde begin april dat advocaat Haroon Raza bereid was om Taghi bij te staan, maar hij zag daar uiteindelijk van af.
Volgens het dekenberaad zijn "vele gesprekken" gevoerd met verschillende advocaten en teams van advocaten, maar wilde geen van hen de zaak op zich nemen. "In de eindfase van de gesprekken hebben de advocaten aangegeven dat de impact van de zaak, in combinatie met de omstandigheden waaronder zij hun werkzaamheden zouden moeten verrichten, voor hen (persoonlijk) niet haalbaar was."
Het Marengo-proces loopt nu in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

anp030526111 1

Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

joost prinsen

Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

Loading