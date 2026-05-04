Taghi blijft ondanks verlengde zoektocht zonder advocaat

DEN HAAG (ANP) - Een hernieuwde poging om advocaten te vinden voor Ridouan Taghi (48) is niet geslaagd, meldt het dekenberaad maandag. De hoofdverdachte in het grote liquidatieproces zit daarom nog altijd zonder verdediging. Dat is al zo sinds de aanhouding van zijn voormalige raadsman Vito Shukrula meer dan een jaar geleden.

In maart is een oproep aan strafrechtadvocaten om Taghi bij te staan door de toezichthouder op de advocatuur met acht weken verlengd. Het Parool meldde begin april dat advocaat Haroon Raza bereid was om Taghi bij te staan, maar hij zag daar uiteindelijk van af.

Volgens het dekenberaad zijn "vele gesprekken" gevoerd met verschillende advocaten en teams van advocaten, maar wilde geen van hen de zaak op zich nemen. "In de eindfase van de gesprekken hebben de advocaten aangegeven dat de impact van de zaak, in combinatie met de omstandigheden waaronder zij hun werkzaamheden zouden moeten verrichten, voor hen (persoonlijk) niet haalbaar was."

Het Marengo-proces loopt nu in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.