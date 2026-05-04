Advocaat: verdachte ontkent voorbereiden aanslag op prinsessen

DEN HAAG (ANP) - De 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent volgens zijn advocaat "met klem" dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat maandag in de rechtbank in Den Haag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen Anne Romke van der H. uit het Groningse Uithuizen.

De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie in het bezit zijn geweest van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad.

De man werd in januari aangehouden nadat hij overlast had veroorzaakt in een hotel in Den Haag. "Uit verhoren bleek dat hij in de veronderstelling leeft dat hij een liefdesrelatie met prinses Amalia onderhoudt", zei de officier van justitie. Hij zei de bijlen, die de politie in de hotelkamer vond, nodig te hebben om met prinses Amalia te gaan survivallen, zei de officier.