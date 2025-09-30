Geen vluchten vanaf Brussels Airport op 14 oktober door staking

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussels Airport annuleert alle vertrekkende vluchten op dinsdag 14 oktober. Die dag vindt er een landelijke staking in België plaats, waar ook veiligheidspersoneel op de luchthaven aan meedoet. Ook aankomende vluchten kunnen worden geschrapt, waarschuwt de luchthaven op de website.

"Door de nationale vakbondsactie op dinsdag 14 oktober waaraan het personeel van de dienstverlener voor de veiligheid deelneemt, verwachten we helaas een grote impact op onze luchthavenactiviteiten", meldt Brussels Airport.

Vorige week moest de luchthaven in Zaventem ook al vluchten schrappen. Dat had toen te maken met incheckproblemen op het vliegveld, die werden veroorzaakt door een cyberaanval op de leverancier van incheck- en boardingsystemen.