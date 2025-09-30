ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen vluchten vanaf Brussels Airport op 14 oktober door staking

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 15:50
anp300925135 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussels Airport annuleert alle vertrekkende vluchten op dinsdag 14 oktober. Die dag vindt er een landelijke staking in België plaats, waar ook veiligheidspersoneel op de luchthaven aan meedoet. Ook aankomende vluchten kunnen worden geschrapt, waarschuwt de luchthaven op de website.
"Door de nationale vakbondsactie op dinsdag 14 oktober waaraan het personeel van de dienstverlener voor de veiligheid deelneemt, verwachten we helaas een grote impact op onze luchthavenactiviteiten", meldt Brussels Airport.
Vorige week moest de luchthaven in Zaventem ook al vluchten schrappen. Dat had toen te maken met incheckproblemen op het vliegveld, die werden veroorzaakt door een cyberaanval op de leverancier van incheck- en boardingsystemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading