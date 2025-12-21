Taiwanese politie sluit terrorisme uit na steekpartij in Taipei

TAIPEI (ANP/AFP) - De politie in Taiwan sluit terrorisme uit na een steekpartij in het centrum van hoofdstad Taipei vrijdag. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, elf anderen raakten gewond.

Volgens een hoge politiefunctionaris zijn er geen politieke, religieuze of ideologische motieven gevonden. Zaterdag meldde de politie al dat het erop leek dat de verdachte alleen had gehandeld. Hij liet rookbommen afgaan bij het centrale treinstation van de stad en rende vervolgens naar een nabijgelegen metrostation in een druk winkelgebied. Onderweg viel hij mensen aan.

De stad heeft de politie-inzet verdubbeld voor de marathon van Taipei zondag. Een kerstmarkt in de buurt van het incident blijft drie dagen gesloten ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

De man werd gezocht omdat hij zijn verplichtingen als reservist niet was nagekomen. Hij diende ook in het leger, maar werd ontslagen vanwege rijden onder invloed van alcohol. Hij stierf tijdens een politieachtervolging.