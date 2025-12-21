ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taiwanese politie sluit terrorisme uit na steekpartij in Taipei

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 10:23
anp211225047 1
TAIPEI (ANP/AFP) - De politie in Taiwan sluit terrorisme uit na een steekpartij in het centrum van hoofdstad Taipei vrijdag. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, elf anderen raakten gewond.
Volgens een hoge politiefunctionaris zijn er geen politieke, religieuze of ideologische motieven gevonden. Zaterdag meldde de politie al dat het erop leek dat de verdachte alleen had gehandeld. Hij liet rookbommen afgaan bij het centrale treinstation van de stad en rende vervolgens naar een nabijgelegen metrostation in een druk winkelgebied. Onderweg viel hij mensen aan.
De stad heeft de politie-inzet verdubbeld voor de marathon van Taipei zondag. Een kerstmarkt in de buurt van het incident blijft drie dagen gesloten ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
De man werd gezocht omdat hij zijn verplichtingen als reservist niet was nagekomen. Hij diende ook in het leger, maar werd ontslagen vanwege rijden onder invloed van alcohol. Hij stierf tijdens een politieachtervolging.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

111828742 m

De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

ANP-449212350

Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

ANP-542123200

Filmpje: Guido Weijers zet irritante vrouw de zaal uit

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42

Jake Paul heeft zich voor 50 miljoen het ziekenhuis laten 1n slaan

67149268_m

Dit zijn de meest angstaanjagende kerstaankopen

Loading