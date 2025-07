Trump dreigt WSJ aan te klagen om artikel over brief aan Epstein

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd The Wall Street Journal (WSJ) aan te klagen nadat de zakenkrant een artikel had gepubliceerd over een brief die hij in 2003 zou hebben geschreven aan de in ongenade gevallen financier Jeffrey Epstein. De brief zou ook een tekening van een naakte vrouw hebben bevat.

"President Trump zal binnenkort The Wall Street Journal, NewsCorp en Murdoch aanklagen", schreef Trump op Truth Social. "De pers moet leren eerlijk te zijn en niet te vertrouwen op bronnen die waarschijnlijk niet eens bestaan." News Corp is de uitgever van de WSJ en Rupert Murdoch is de eigenaar van het mediabedrijf.

Het artikel in The Wall Street Journal meldt dat het schrijfsel aan Epstein met Trumps handtekening deel uitmaakte van een verzameling brieven voor Epsteins vijftigste verjaardag in 2003. De krant zegt de brief te hebben gelezen, maar publiceerde geen afbeelding ervan.