Talkshow van Jimmy Kimmel voor onbepaalde tijd stopgezet

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' wordt voor onbepaalde tijd stopgezet wegens uitspraken van de host Jimmy Kimmel over de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. Dat maakte Nexstar Media Group woensdag (lokale tijd) bekend. De talkshow wordt 's avonds laat uitgezonden op ABC. Een woordvoerder van de zender bevestigt dat de talkshow wordt stopgezet.

"We hebben een nieuw dieptepunt bereikt dit weekend met de MAGA-gang die dat kind dat Charlie Kirk heeft vermoord probeert neer te zetten als iets anders dan een van hen," zei Kimmel tijdens zijn show maandagavond. Daarmee suggereerde Kimmel dat de 'Make America Great Again'-beweging de persoonlijke achtergrond van de verdachte van de moord op Kirk gebruikt om diens dood te politiseren. Volgens niet-bevestigde mediaberichten zou de verdachte linkse ideeën hebben.

Kimmel werd fel bekritiseerd voor zijn opmerkingen, onder meer door de Federal Communications Commission, de overheidsdienst die toezicht houdt op de media.