Meer dan 100 migranten verdronken of vermist voor Libische kust

TRIPOLI/GENÈVE (ANP) - Meer dan honderd migranten zijn verdronken of vermist na twee ongevallen met boten afgelopen weekend voor de kust van Libië. Dat melden de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het VN-vluchtelingencommissariaat (UNHCR).

Een boot met 74 mensen aan boord, voornamelijk Soedanese migranten, kapseisde zaterdag voor de kust van Libië. Dertien mensen konden worden gered, tientallen anderen zijn vermist, aldus de VN-organisaties. Een dag later kwamen zeker vijftig Soedanezen om na een brand op hun boot, eveneens voor de Libische kust.

In een bericht op X roept de IOM op tot "dringende maatregelen om een einde te maken aan deze tragedies op zee".

Volgens gegevens van de VN zijn dit jaar tot nu toe minstens 1225 mensen omgekomen bij pogingen de Middellandse Zee over te steken. Het werkelijke dodental ligt vermoedelijk hoger, omdat veel niet-geregistreerde boten 's nachts vertrekken en onopgemerkt blijven wanneer ze zinken.