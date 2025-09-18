12 miljoen jaar oud fossiel van bruinvis gevonden in Peru

LIMA (ANP) - Peruaanse paleontologen hebben woensdag het twaalf miljoen jaar oude fossiel van een prehistorische bruinvis onthuld, gevonden nabij de Pacifische kust van het Zuid-Amerikaanse land. Het 3,5 meter lange fossiel werd in juli gevonden door de Peruaanse paleontoloog Mario Urbina in de Ocucaje-woestijn, zo'n 350 kilometer ten zuiden van hoofdstad Lima.

Urbina presenteerde zijn vondst aan het Geologisch, Mijnbouw- en Metallurgisch Instituut in Lima. Volgens een andere paleontoloog, Mario Gamarra, is het relikwie in uitstekende staat. Dat biedt wetenschappers nieuwe mogelijkheden het prehistorische zeezoogdier te bestuderen - "Hoe het zich bewoog, hoe het zwom, wat het at en hoe lang het leefde", aldus Gamarra tegen persbureau AFP.

De Ocucaje-woestijn is geliefd terrein voor fossielenjagers. Er zijn overblijfselen van onder meer viervoetige dwergwalvissen, dolfijnen, haaien en andere soorten uit het Mioceen (tussen vijf en 23 miljoen jaar geleden) in het gebied ontdekt.