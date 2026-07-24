Tankerpassages Straat van Hormuz op laagste punt in twee maanden

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde, daalde donderdag tot slechts één. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, zo blijkt uit scheepvaartgegevens. Slechts één tanker stak op 23 juli de Straat van Hormuz over, tegenover drie de dag ervoor, zo blijkt uit cijfers van analistenbureau Kpler.

De zeer grote olietanker (VLCC) New Giant, geladen met 2 miljoen vat Iraakse Basrah-ruwe olie, verliet de straat op donderdag en zal naar verwachting medio augustus aankomen in de Chinese haven Rizhao.

Bij de Bab el-Mandeb-straat, een zeestraat die net als de Straat van Hormuz belangrijk is voor de export van olie, daarentegen lag het aantal passages van grondstoffentankers op 23 juli op 32, een stijging ten opzichte van de 26 van de dag ervoor, aldus de cijfers van Kpler.