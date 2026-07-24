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Tientallen gewonden door Russische aanval op Zaporizja

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 6:11
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ZAPORIZJA (ANP/DPA) - Bij een Russisch bombardement zijn zeker 25 mensen gewond geraakt in de Zuid-Oekraïense stad Zaporizja, onder wie zes minderjarigen en een baby van 3 maanden oud, zo hebben autoriteiten bekendgemaakt.
Ivan Fedorov, de gouverneur van de regio Zaporizja, schreef op Telegram dat het Russische leger vijf bommen op de stad had afgevuurd. Hierbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op.
De regio Zaporizja is een van de vier Oekraïense regio's die Rusland in 2022 annexeerde, hoewel het Kremlin over geen van alle volledig controle heeft. De stad Zaporizja is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij vallen geregeld burgerslachtoffers.
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