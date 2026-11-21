- Twee tankers zijn aangevallen in de Straat van Hormuz, meldt het Britse maritieme veiligheidscentrum UKMTO. Er zijn vooralsnog geen meldingen over slachtoffers.

"Een tanker die vanuit de Straat van Hormuz naar buiten voer, is aan de achterzijde geraakt door een onbekend projectiel", meldt de instantie. Het andere schip is in de machinekamer geraakt.

Iran valt regelmatig schepen aan die door de belangrijke zeestraat proberen te varen zonder toestemming. Als reactie daarop hebben de Verenigde Staten een blokkade ingesteld voor Iraanse havens en escorteert de Amerikaanse marine tankers die door de zeestraat varen.