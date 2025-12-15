ECONOMIE
Tankers op weg naar Venezuela keren om na inbeslagname schip VS

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 16:52
anp151225164 1
CARACAS (ANP/RTR) - Zeker vijf tankers onderweg naar Venezuela zijn omgedraaid sinds de Verenigde Staten een vaartuig in de buurt van dat land in beslag hebben genomen. Dat blijkt maandag uit gegevens van scheepsmonitoring.
De VS zeggen dat het in beslag genomen schip werd gebruikt voor het vervoer van gesanctioneerde olie uit Venezuela en Iran. Sindsdien zitten miljoenen vaten vast aan boord van andere schepen in Venezolaanse wateren en keren tankers om om problemen te vermijden.
De VS hebben hun militaire aanwezigheid in dat gebied de laatste maanden vergroot. Ze beschuldigen de regering in Caracas van betrokkenheid bij drugssmokkel en voeren dodelijke aanvallen uit op vermeende drugsboten.
De Amerikaanse druk zou de Venezolaanse olie-export sinds vorige week vrijwel hebben stilgelegd. Staatsoliebedrijf PDVSA meldt maandag dat het getroffen is door een cyberaanval. Volgens bronnen zijn administratieve en operationele systemen, waaronder het olieleveringssysteem, tijdelijk uitgeschakeld.
