Energiedoel voor 2030 wordt behaald, maar ambitie buiten bereik

UTRECHT (ANP) - Nederland heeft in 2030 genoeg windturbines en zonnepanelen op land om het doel uit het Klimaatakkoord te halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse voortgangsrapportage. De dertig RES-regio's, waarin gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken aan hun regionale energiestrategie, moeten in 2030 voor minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame energie zorgen.

Op dit moment staat de teller op 31,4 TWh. De komende jaren komt daar zeker 4,3 TWh bij aan projecten die 'in de pijplijn' zitten en dus worden uitgevoerd. De dertig regio's hebben echter de ambitie om gezamenlijk 55 TWh op te wekken en dat gaat niet lukken in 2030. "Ze worstelen met de realisatie van hun plannen", zegt PBL-onderzoeker Meike Kool. "Onder meer door netcongestie, vertraging in de vergunningverlening, belemmerende regels en een gebrek aan geschikte locaties." Het planbureau verwacht dat in 2030 zo'n 42 TWh aan elektriciteit wordt opgewekt met windturbines en zonnepanelen op land.