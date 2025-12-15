ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Energiedoel voor 2030 wordt behaald, maar ambitie buiten bereik

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 16:48
anp151225163 1
UTRECHT (ANP) - Nederland heeft in 2030 genoeg windturbines en zonnepanelen op land om het doel uit het Klimaatakkoord te halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse voortgangsrapportage. De dertig RES-regio's, waarin gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken aan hun regionale energiestrategie, moeten in 2030 voor minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame energie zorgen.
Op dit moment staat de teller op 31,4 TWh. De komende jaren komt daar zeker 4,3 TWh bij aan projecten die 'in de pijplijn' zitten en dus worden uitgevoerd. De dertig regio's hebben echter de ambitie om gezamenlijk 55 TWh op te wekken en dat gaat niet lukken in 2030. "Ze worstelen met de realisatie van hun plannen", zegt PBL-onderzoeker Meike Kool. "Onder meer door netcongestie, vertraging in de vergunningverlening, belemmerende regels en een gebrek aan geschikte locaties." Het planbureau verwacht dat in 2030 zo'n 42 TWh aan elektriciteit wordt opgewekt met windturbines en zonnepanelen op land.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading