Taskforce: meer inzet nodig tegen antisemitisme

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsinstituten en de autoriteiten moeten nog meer doen voor de veiligheid van Joodse mensen dan ze nu al doen. Dat is een conclusie van de Taskforce Bestrijding Antisemitisme, die hier onderzoek naar deed in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De taskforce werd opgericht kort na de rellen eind 2024 met fans van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv in Amsterdam.

Joodse studenten en medewerkers voelen zich nog steeds onveilig vanwege anti-Israëlprotesten en pestgedrag gericht op hun Joodse identiteit. Veel van hen zijn gedurende lange tijd thuisgebleven. Sommigen zochten zelfs een andere baan of studie. Universiteiten en hbo's hebben dan ook de meest concrete aanbevelingen gekregen.

Meerdere demonstraties tegen Israël liepen op universiteiten uit de hand. Op verschillende plekken werden gebouwen bezet door demonstranten, die niet altijd aan de universiteit verbonden waren.

Actiever ingrijpen

De onderwijsinstellingen moeten hier beter op ingrijpen, stelt de taskforce. Zo moet goed in kaart worden gebracht wat de juridische mogelijkheden zijn bij een uit de hand gelopen demonstratie. Ook moet er een helder communicatieplan komen voor zulke situaties, aldus de werkgroep.

De onderwijsinstellingen moeten duidelijker, vaker en meer publiekelijk opkomen voor Joodse studenten en medewerkers. "Waarborg dat zij hun studie, werk of onderzoek zonder gevaar of onveiligheidsgevoelens kunnen voortzetten", staat in het rapport van de taskforce. Ook moet er beter contact komen tussen de onderwijsinstelling en Joodse medewerkers en studenten. "Wees er als bestuurders en leidinggevenden voor hen bij problemen en verzoeken en laat ook naar buiten toe weten dat je in contact staat met hen."

Verder moeten onderwijsinstellingen actiever ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. De taskforce geeft hier ook bij aan dat veel leuzen en uitspraken op het randje balanceren van wat grensoverschrijdend is en ingrijpen daardoor lastig kan zijn. Het is daarbij belangrijk dat Joodse activiteiten doorgang kunnen vinden, ondanks eventuele protesten of verstoringen, stelt de werkgroep.