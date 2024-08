MOSKOU (ANP) - De grootste brand in de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne is geblust, zo meldt het Russische persbureau TASS op gezag van het Russische staatskernenergiebedrijf Rosatom.

De brand ontstond zondag. Een van de koeltorens van de kerncentrale zou zijn beschadigd. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van een aanval op de nucleaire centrale.

De kerncentrale ligt in door de Russen bezet gebied, dicht bij de frontlinie en is al vaak beschoten.