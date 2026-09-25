Tata en overheid schuiven deadline verduurzamingsafspraak vooruit

DEN HAAG (ANP) - Tata Steel en de overheid schuiven de deadline voor zich uit om afspraken te maken over de verduurzaming van de staalfabriek in de IJmond. Het kabinet, Tata Steel en de provincie Noord-Holland verlengen de afspraak die ze een jaar geleden hebben gemaakt tot 1 maart 2027.

Het kabinet wil een zogeheten maatwerkafspraak maken met Tata. Dat houdt in dat het bedrijf concrete stappen om te verduurzamen belooft, en dat de overheid daar maximaal 2 miljard euro aan meebetaalt. In september vorig jaar leidden de onderhandelingen tot een voorlopige overeenkomst. Daarin staat dat er uiterlijk deze maand een definitieve afspraak moest komen, tenzij de partijen tot een verlenging besloten. Dat is nu gebeurd.

In de onderhandelingen komen belangen als werkgelegenheid, gezondheid van omwonenden en de onafhankelijkheid van Nederland bij elkaar. Recente ontwikkelingen hebben het nog ingewikkelder gemaakt, met name dat de lokale omgevingsdienst werkt aan een intrekking van de vergunningen voor de kooksgasfabrieken.

Gevolgen

"Als deze fabrieken eerder sluiten, heeft dat gevolgen voor de planning en voor het financiële plaatje van de verduurzaming", schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een persbericht. "Het kabinet wil die gevolgen goed kunnen wegen in de definitieve afspraak."

In juli werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie het staalbedrijf vervolgt. In de overeenkomst van vorig jaar staat dat de overheid zich mag terugtrekken als er "ernstige zorgen" bestaan over een strafzaak. Daar kiest het kabinet niet voor. "Het kabinet is van mening dat het aangaan van de maatwerkafspraak beter is voor klimaat en leefomgeving dan het verbreken van de gesprekken."

Al sinds 2022 wordt gewerkt aan de maatwerkafspraak. De afspraken zouden niet alleen van de overheid, maar ook van het Indiase staalbedrijf forse investeringen vragen. Tata is de grootste uitstoter van CO2 van het land.