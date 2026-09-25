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Naast cremeren en begraven wordt ook resomeren mogelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 14:13
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DEN HAAG (ANP) - Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resomeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) past de Wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken, liet hij vrijdag na de ministerraad weten.
De Gezondheidsraad gaf in 2020 al een positief advies over resomeren. Verder maakt het kabinet meer mogelijk met begraven en cremeren. Twee personen mogen straks samen in een kist worden begraven of gecremeerd. Verder wordt het makkelijker om mensen binnen 24 uur te begraven. Dat is belangrijk voor moslims.
De politie krijgt door het wetsvoorstel dat nu eerst naar de Raad van State voor advies wordt gestuurd, ook meer bevoegdheden om onderzoek te doen aan een stoffelijk overschot.
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