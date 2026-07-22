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Tata Steel moet binnen maand twee boetes van 100.000 euro betalen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 11:25
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ZAANDAM (ANP) - Tata Steel moet voor de tweede keer in een maand tijd een boete van 100.000 euro betalen, omdat het staalbedrijf rauwe kooks heeft geproduceerd. Daarbij komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in de afgelopen jaren al drie keer een zogeheten last onder dwangsom opgelegd aan Tata Steel, om zo te proberen het ontstaan van rauwe (ongare) kooks te stoppen.
Het Openbaar Ministerie maakte begin deze maand bekend het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen. Volgens het OM heeft het in Noord-Holland gevestigde bedrijf opzettelijk schadelijke stoffen in de lucht gebracht en een aantal incidenten met rauwe kooks niet gemeld.
Kooks ontstaat door steenkool onder hoge temperatuur te garen, zodat het gebruikt kan worden voor de productie van ruwijzer. Als de kolen niet gelijkmatig verwarmd worden in de oven, kan het gebeuren dat een deel van de kooks niet volledig gaar is. Dan komen schadelijke gassen vrij.
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