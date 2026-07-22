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Waterpolosters verliezen in kwartfinales World Cup van Rusland

Sport
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 11:24
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SYDNEY (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben in de kwartfinales van de finaleronde van de World Cup in Sydney met 6-11 verloren van Rusland. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis komt op het toernooi nog in actie in de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht.
Oranje is de nummer 2 van de wereldranglijst. De ploeg prolongeerde in februari de Europese titel. Rusland mag sinds kort weer meedoen aan internationale wedstrijden. Na de Russische inval in Oekraïne werd het land uitgesloten van deelname.
Nederland hield mede door goed werk van keeper Laura Aarts tot halverwege gelijke tred. Na de nipte achterstand van Oranje bij rust (3-4) liep Rusland verder uit. Lola Moolhuijzen, Lieke Rogge en Pien Gorter maakten alle drie twee doelpunten namens Nederland.
"Teleurgesteld", keek Doudesis via de bond terug op het duel. "Rusland heeft geweldig verdedigd en hun keepster is terecht uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. We vonden de ruimte niet en misten het zelfvertrouwen in de afronding. Ik denk dat zij deze zege verdiend hebben. Het was een complete offday voor ons."
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