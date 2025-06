Te mager sinterklaaspaard leidt tot werkstraf voor eigenaar

ROTTERDAM (ANP) - Het paard dat in november 2022 is ingezet bij de sinterklaasintocht in Dordrecht was te mager en niet in goede conditie om de sinterklaas te dragen. Dat oordeelt de politierechter, die vrijdag de eigenaar van het paard een taakstraf van dertig uur oplegde.

Verdachte Matthijs B. (25) uit Leusden verzorgt met zijn paarden al jaren diverse intochten. Bij de intocht in Dordrecht zagen politieagenten dat het paard Montussa aan het einde van de rit door zijn benen zakte. Ze constateerden dat het paard van B. uitstekende heupbeenderen had en een ingevallen nek, flanken en billen.

"Het sinterklaasfeest is een jaarlijks terugkomend kinderfeest met een gezond en sterk paard. Dat is het beeld wat we in Nederland verwachten, maar wat de kinderen in Dordrecht niet kregen. Ouders en kinderen zagen het paard letterlijk door de benen zakken", betoogde de officier van justitie in de rechtbank in Rotterdam. Ze eiste een werkstraf van veertig uur tegen B.