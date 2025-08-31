ECONOMIE
Te weinig wc's voor kinderen op middelbare scholen

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 21:38
anp310825126 1
AMERSFOORT (ANP) - Middelbare scholen hebben te weinig toiletten voor hun leerlingen, klaagt het MDL Fonds. De organisatie, die vroeger de Maag Lever Darm Stichting heette, heeft berekend dat de scholen gemiddeld één wc voor elke dertig leerlingen hebben. Ze zouden volgens het fonds twee keer zoveel toiletten moeten hebben, namelijk één op elke vijftien leerlingen. Basisscholen halen die norm wel.
Het MDL Fonds zegt ook dat de toiletten die er zijn niet voldoen. Zo sluiten de hokjes niet goed af, waardoor "geur en geluid vrij spel hebben", en worden de wc's niet goed schoongemaakt. De organisatie stelt dat leerlingen daardoor niet op school naar de wc gaan. Ze houden de plas en poep op, "met klachten zoals buikpijn en ernstige verstopping tot gevolg".
In een verklaring noemt directeur Mariël Croon van het MDL Fonds het "onacceptabel dat een basisvoorziening als een schoon en rustig toilet op zoveel scholen ontbreekt. We weten dat slechte schooltoiletten kinderen ziek maken. Er moeten duidelijke richtlijnen komen en scholen moeten worden ondersteund om beleid te maken."
Kinderen in het midden van het land gaan maandag weer naar school. Daarmee is de zomervakantie ook in de laatste regio voorbij. In het noorden en het zuiden begon het nieuwe schooljaar in de afgelopen weken al.
