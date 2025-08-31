ECONOMIE
Von der Leyen: EU stelt precieze plannen op voor vredesmacht Kyiv

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 20:24
BRUSSEL (ANP) - Europa is bezig met het opstellen van "vrij precieze plannen" voor een multinationale troepeninzet in Oekraïne als onderdeel van veiligheidsgaranties na het conflict. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gezegd in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times (FT).
Volgens Von der Leyen kan het Europese plan rekenen op Amerikaanse steun. "President Trump verzekerde ons dat er een Amerikaanse aanwezigheid zal zijn als onderdeel van de backstop", zei ze. De Amerikaanse steun zou "heel duidelijk en herhaaldelijk" zijn bevestigd.
De inzet omvat naar verwachting tienduizenden door Europa geleide militairen, gesteund door Amerikaanse hulp, inclusief controle- en commandosystemen en inlichtingen- en bewakingsmiddelen, aldus Von der Leyen.
De afspraken zouden zijn gemaakt tijdens een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en hoge Europese leiders eerder deze maand in Washington.
Marcouch: verstoren wedstrijden met vuurwerk is onacceptabel

