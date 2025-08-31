ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig Trump-advocaat Giuliani gewond door auto-ongeluk

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 22:07
anp310825128 1
NEW YORK (ANP) - Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York (1994-2001) en tot voor kort advocaat van president Donald Trump, is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk, meldt het hoofd van zijn beveiliging, Michael Ragusa. De 81-jarige Giuliani is in het ziekenhuis opgenomen met een gebroken wervel en meerdere snijwonden en kneuzingen, melden Amerikaanse media zoals The New York Post.
"Burgemeester Giuliani werd voor het ongeluk staande gehouden door een vrouw die slachtoffer was van huiselijk geweld. Hij verleende hulp en belde alarmnummer 112. Hij bleef ter plaatse totdat de agenten arriveerden om haar veiligheid te garanderen", aldus Ragusa. "Het ongeluk gebeurde nadat hij weer in zijn auto was gestapt, die met hoge snelheid van achteren werd aangereden."
Ragusa zei dat Giuliani herstellende is en in goede gezondheid verkeert. "Hij is een beest. Hij heeft 9/11 overleefd", zei Ragusa. Giuliani was burgemeester ten tijde van de aanslagen op het WTC in september 2001.
Vorig artikel

Te weinig wc's voor kinderen op middelbare scholen

Volgend artikel

Alcaraz zonder setverlies naar laatste acht US Open

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico