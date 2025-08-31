Voormalig Trump-advocaat Giuliani gewond door auto-ongeluk

NEW YORK (ANP) - Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York (1994-2001) en tot voor kort advocaat van president Donald Trump, is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk, meldt het hoofd van zijn beveiliging, Michael Ragusa. De 81-jarige Giuliani is in het ziekenhuis opgenomen met een gebroken wervel en meerdere snijwonden en kneuzingen, melden Amerikaanse media zoals The New York Post.

"Burgemeester Giuliani werd voor het ongeluk staande gehouden door een vrouw die slachtoffer was van huiselijk geweld. Hij verleende hulp en belde alarmnummer 112. Hij bleef ter plaatse totdat de agenten arriveerden om haar veiligheid te garanderen", aldus Ragusa. "Het ongeluk gebeurde nadat hij weer in zijn auto was gestapt, die met hoge snelheid van achteren werd aangereden."

Ragusa zei dat Giuliani herstellende is en in goede gezondheid verkeert. "Hij is een beest. Hij heeft 9/11 overleefd", zei Ragusa. Giuliani was burgemeester ten tijde van de aanslagen op het WTC in september 2001.