Team Kamala Harris begonnen met campagnetelefoontjes

WASHINGTON (ANP) - Medewerkers en medestanders van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zijn zondag direct begonnen met het voeren van gesprekken om de steun van gedelegeerden te krijgen voor haar nominatie in aanloop naar de Democratische partijconventie in augustus. Een bron meldt aan persbureau Reuters dat een flink team direct na de terugtrekking van Joe Biden is gestart met telefoontjes voor Harris.

Ongeveer 4000 Democratische afgevaardigden komen van 19 tot en met 22 augustus in Chicago bijeen om de kandidaat van de Democratische partij te kiezen. De meesten schaarden zich eerder achter Biden. Die sprak zondag zijn voorkeur uit voor Harris, maar het staat de gedelegeerden vrij een andere keuze te maken.

Harris heeft de steun nodig van een meerderheid van de Democratische afgevaardigden om haar nominatie veilig te stellen tijdens de conventie.