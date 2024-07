Zelensky respecteert 'moeilijke, maar sterke beslissing' Biden

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondagavond gereageerd op het nieuws dat Joe Biden zich terugtrekt uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zelensky prees Biden om deze "moeilijke, maar sterke beslissing".

Ook bedankt de president van Oekraïne zijn Amerikaanse ambtgenoot voor diens steun aan zijn land sinds de inval van Rusland in 2022. "Oekraïne is dankbaar voor de niet-aflatende steun van president Biden aan Oekraïnes strijd om vrijheid die, samen met de partijonafhankelijke steun uit de VS, van cruciaal belang is geweest en nog steeds is."

Zelensky zei verder: "In de afgelopen jaren heeft president Biden veel sterke beslissingen genomen, die zullen worden herinnerd als moedige stappen in moeilijke tijden. En we respecteren zijn moeilijke, maar sterke beslissing van vandaag."