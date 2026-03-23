Teheran zegt dat Trump liegt: er is niet onderhandeld

Er is geen communicatie tussen Teheran en de Verenigde Staten, melden Iraanse persbureaus. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS de afgelopen dagen met Iran in overleg waren getreden. In afwachting van de uitkomsten daarvan zei Trump op Truth Social dat hij had bevolen dat de Amerikanen tot nader order geen Iraanse energie-infrastructuur zullen aanvallen.

Volgens persbureau Fars zou Trump bovendien zijn teruggekrabbeld van zijn eerdere dreigement om Iraanse energiecentrales aan te vallen. Dit nadat Iran had gedreigd als vergelding energievoorzieningen in de regio te zullen aanvallen. Tasnim schrijft op basis van een anonieme Iraanse functionaris dat de situatie in de Straat van Hormuz niet zal terugkeren naar het oude normaal. Ook via dat persbureau wordt ontkend dat er gesprekken gaande zouden zijn tussen Teheran en Washington.