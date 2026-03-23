OM in beroep tegen vrijspraak ex-NCTV'er voor spionage Marokko

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de 66-jarige Abderrahim El M. uit Rotterdam. De voormalig analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werd onlangs vrijgesproken van het lekken van informatie aan de Marokkaanse geheime dienst. Wel werd El M. veroordeeld tot twintig maanden cel voor het meenemen van staatsgeheime informatie naar zijn huis.

Het OM vindt dat de man onterecht is vrijgesproken van het lekken. De straf die is opgelegd voor het meenemen van de geheime informatie, vindt het OM daarnaast te laag.