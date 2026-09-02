Tekort studentenhuisvesting hoog ondanks nieuwbouw

UTRECHT (ANP) - Het tekort aan studentenwoningen in Nederland neemt amper af ten opzichte van vorig jaar, hoewel de afgesproken nieuwbouwbeloftes wel worden waargemaakt. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Het tekort wordt geschat op ruim 20.200 woningen. Dat is vergelijkbaar met het tekort van 21.000 in 2025. Kenniscentrum Kences stelt dat er meer maatregelen nodig zijn voor de realisatie van meer studentenhuisvesting. "Sociale studentenhuisvesters kunnen zo 15.000 tot 25.000 meer studentenwoningen bouwen."

Studentenhuisvesters hebben sinds 2022 samen gemiddeld bijna 5000 woningen per jaar gebouwd. De afgelopen vijf jaar neemt het tekort dan ook geleidelijk af. Maar door de verkoop van studentenwoningen van particuliere verhuurders vorig jaar was de verwachting dat het tekort serieus zou oplopen. Kences schrijft het uitblijven daarvan toe aan de algehele afname van Nederlandse en internationale studenten en grote nieuwbouwproductie van studentenhuisvesters. Het aantal studenten dat een kamer huurt, is sinds 2024 met ruim 32.000 teruggelopen.

Toch blijken die ontwikkelingen onvoldoende om het tekort significant te verminderen. "We zien bij nieuwbouwprojecten dat studenten die de hoop hadden opgegeven tóch weer actief gaan zoeken", aldus Kences. Waar in 2015 nog ruim twee derde van de studenten op kamers ging, is dat nu nog maar de helft. De monitor laat zien dat studenten steeds vaker noodgedwongen kiezen om langer te reizen voor hun opleiding.

Kences onderstreept dat een bredere inzet op nieuwbouw van belang is om het tekort terug te dringen. "Zelfs als alle nieuwbouwplannen doorgaan, is er over acht jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen." Volgens het kenniscentrum hebben sociale studentenhuisvesters meer ruimte nodig om te blijven bouwen. Het afschaffen van winstbelasting voor woningbouwcorporaties wordt een belangrijke stap genoemd. Daarnaast zijn het ontwikkelen van campuslocaties en de versoepeling van bepaalde eisen, zoals het realiseren van een parkeerplaats, potentiële oplossingen.