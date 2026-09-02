Google ontloopt in rechtszaak gedwongen verkoop advertentiebeurs

ALEXANDRIA (ANP/RTR) - Google heeft in een rechtszaak een gedwongen verkoop van een bedrijfsonderdeel ontlopen. Het is al de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten achter het net vissen in pogingen een techconcern op te knippen.

De rechter in de staat Virginia weigerde Google te dwingen AdX te verkopen. Via dit platform betalen uitgevers Google een commissie van 20 procent om advertenties te veilen op het moment dat gebruikers een website laden.

Justitie betoogde dat Google niet langer te vertrouwen is om de onlineadvertentiebeurs te runnen. De rechter oordeelde eerder dat het concern de concurrentie illegaal monddood probeerde te maken.

Andere oplossingen

Maar volgens de rechter is een gedwongen verkoop niet de oplossing. Google had zelf andere oplossingen aangedragen, waaronder het verlenen van realtime toegang tot biedingen voor concurrenten.

Het bedrijf reageerde opgelucht. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak echter twijfel over de vraag of rechters wel opgewassen zijn tegen de ongekende macht van de techsector.