ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google ontloopt in rechtszaak gedwongen verkoop advertentiebeurs

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 21:08
anp020926232 1
ALEXANDRIA (ANP/RTR) - Google heeft in een rechtszaak een gedwongen verkoop van een bedrijfsonderdeel ontlopen. Het is al de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten achter het net vissen in pogingen een techconcern op te knippen.
De rechter in de staat Virginia weigerde Google te dwingen AdX te verkopen. Via dit platform betalen uitgevers Google een commissie van 20 procent om advertenties te veilen op het moment dat gebruikers een website laden.
Justitie betoogde dat Google niet langer te vertrouwen is om de onlineadvertentiebeurs te runnen. De rechter oordeelde eerder dat het concern de concurrentie illegaal monddood probeerde te maken.
Andere oplossingen
Maar volgens de rechter is een gedwongen verkoop niet de oplossing. Google had zelf andere oplossingen aangedragen, waaronder het verlenen van realtime toegang tot biedingen voor concurrenten.
Het bedrijf reageerde opgelucht. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak echter twijfel over de vraag of rechters wel opgewassen zijn tegen de ongekende macht van de techsector.
loading

POPULAIR NIEUWS

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

shutterstock_2703772783

AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

208292406_m

Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

ANP-566761048

Doodgeschoten Berry (51) dacht een rustige beveiligingsklus te hebben — 'Ik ga daar slapend rijk worden'

cbs 1 op de 9 werklozen krijgt ww uitkering1669250662

Meer jongeren in de bijstand: dit krijgen 18- tot 21-jarigen

Loading