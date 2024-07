Tekstkarren weggehaald bij 'wolvengebied' Leusden na vandalisme

LEUSDEN (ANP) - De gemeente Leusden heeft de tekstkarren weggehaald die waren geplaatst bij het afgesloten gebied waar enkele incidenten met een wolf zijn geweest, nadat een van de lichtborden het doelwit was geworden van vandalisme. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat onder meer een accu van een tekstkar is meegenomen.

Volgens rentmeester Wilbert Nijlant van landgoed Den Treek zijn ook kabels van een lichtbord doorgesneden. Op de karren stond de tekst: 'Gebied afgesloten, www.leusden.nl/wolf'. De burgemeester van Leusden besloot donderdag om een stuk van zo'n 700 hectare van Den Treek af te sluiten, na twee incidenten met een wolf. Eerst beet een wolf met welpen een hondje en nam het mee. Begin vorige week beet een wolf een meisje dat met de buitenschoolse opvang in het gebied was in haar zij. Het noodbevel en de afsluiting van het gebied gelden voorlopig tot 15 augustus.

Om mensen weg te houden uit het afgesloten gebied zijn onder meer afrasteringen en borden geplaatst. Ook heeft de rentmeester van Den Treek boa's van diverse landgoederen ingeschakeld voor de handhaving. "We gaan samen met de beheerder bekijken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn, nu de lichtborden zijn weggehaald", zegt de gemeentewoordvoerster.