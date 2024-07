Israëlische topsporters welkom, zegt Franse buitenlandminister

BRUSSEL (ANP/AFP) - Israëlische topsporters zijn welkom bij de Olympische Spelen in Parijs, benadrukte de Franse minister van Buitenlandse Zaken Stéphane Séjourné maandag. Eerder spoorde een radicaal-links parlementslid sporters uit Israël aan om niet te komen.

Thomas Portes, lid van de radicaal-linkse partij La France Insoumise (LFI), zei tijdens een demonstratie ter ondersteuning van Palestijnen dat de Israëlische delegatie "niet welkom" zou zijn tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Hij vindt dat Israël vanwege de oorlog in Gaza net zo behandeld moet worden als Rusland na de invasie van Oekraïne.

Séjourné noemde de uitspraken van Portes "onverantwoordelijk en gevaarlijk". "De Israëlische delegatie is welkom in Frankrijk," zei de minister in Brussel. Zondag zei de Franse binnenlandminister, Gérald Darmanin, dat de oproep van Portes antisemitische hints bevat.