VS: tot 10 miljoen dollar voor gouden tip Khamenei

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 19:48
WASHINGTON (ANP) - De VS loven tot 10 miljoen dollar (8,7 miljoen euro) uit voor tips rond de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei en enkele belangrijke figuren in zijn kring. Dat meldt Rewards for Justice, een Amerikaanse overheidswebsite met signaleringen. Op X voegt het beloningsprogramma eraan toe dat tipgevers ook een veilig onderkomen kan worden geboden.
Khamenei is al sinds hij werd benoemd tot opperste leider afgelopen zondag niet in het openbaar gezien. Zowel Israël als de VS hebben gezegd dat hij en zijn secondanten hun leven niet zeker zijn.
Al Jazeera meldde vrijdag op zijn beurt dat de pro-Iraanse koepelorganisatie Islamitisch Verzet in Irak een prijs op het hoofd van in de regio gestationeerde Amerikaanse militairen heeft gezet. Wie "accurate en betrouwbare" informatie over hun verblijfslocaties, posities of bewegingen verschaft, kan daar omgerekend 100.000 euro voor ontvangen.
