Tellen van stemmen in Venray gestaakt door brand

VENRAY (ANP) - In het Limburgse Venray is het tellen van de stemmen gestaakt, omdat het telteam het pand aan de Raadhuisstraat moest verlaten door een brand in het gemeentehuis. Dat meldt een medewerker van de gemeente aan het ANP. Voor zover bekend heeft iedereen het pand ongedeerd kunnen verlaten.

De brandweer is nog bezig met het blussen van het vuur, zegt de medewerker. De stembiljetten lijken niet te zijn beschadigd door het vuur. De gemeente overlegt donderdag met de Kiesraad over het verdere tellen van de stemmen.