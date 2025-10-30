Trump kondigt herstart Amerikaanse tests met kernwapens aan

SEOUL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven om onmiddellijk te beginnen met het testen van kernwapens. Dat zei hij op Truth Social, vlak voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Zuid-Korea.

"Vanwege de testprogramma's van andere landen heb ik het ministerie van Oorlog opdracht gegeven om onze kernwapens op gelijke basis te testen", schreef Trump. "Rusland staat op de tweede plaats en China staat met afstand op de derde plaats, maar zal binnen vijf jaar op gelijke hoogte staan."

De Russische president Vladimir Poetin meldde woensdag dat Rusland met succes een Poseidon-supertorpedo heeft getest die op kernenergie werkt. Volgens militaire analisten kan deze torpedo kustgebieden verwoesten door enorme radioactieve golven in de oceaan te veroorzaken.

De Verenigde Staten stopten in 1992 met het testen van kernwapens nadat ze een vrijwillig moratorium hadden ingesteld. Het besluit was ingegeven door het einde van de Koude Oorlog en het feit dat ook Rusland een testmoratorium instelde.