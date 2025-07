Temperatuur loopt op tijdens Vierdaagse, buien wel mogelijk

HOUTEN (ANP) - De Vierdaagse in Nijmegen begint deze week met temperaturen van 21 tot 23 graden en eindigt met zomerse waarden van ruim 26 graden. Tussendoor schijnt de zon flink, maar wandelaars moeten ook rekening houden met buien. Dat meldt Weeronline.

De 107e editie van het wandelevenement gaat dinsdagochtend vroeg waarschijnlijk droog en zonnig van start, met een temperatuur van ongeveer 17 graden. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de kans op neerslag toe. Het kan dan ook gaan onweren.

Op woensdag is het wisselvallig. Vooral in de vroege ochtend kan het behoorlijk regenen, met mogelijk ook onweer. De temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. "De deelnemers doen er goed aan om een poncho of regenjas mee te nemen", aldus Weeronline.

Donderdag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het een graad of 23. De laatste Vierdaagsedag ziet er heel zomers uit. In Nijmegen wordt het vrijdag ruim 26 graden.