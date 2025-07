Tourpeloton begonnen aan eerste echte bergrit

ENNEZAT (ANP) - De renners in de Tour de France zijn begonnen aan de tiende etappe, de eerste echte bergrit van de 112e editie. Het peloton trekt op de Franse feestdag quatorze juillet het Centraal Massief in en rijdt over ruim 165 kilometer van Ennezat naar Puy de Sancy. Op de route liggen een beklimming van de derde categorie en zeven van de tweede categorie.

De Sloveense klassementsleider Tadej Pogacar van UAE Team Emirates heeft een voorsprong van 54 seconden op naaste belager Remco Evenepoel uit België. De Fransman Kévin Vauquelin bezet de derde plaats, voor de Deen Jonas Vingegaard. De tweevoudig Tourwinnaar van Visma - Lease a Bike heeft een achterstand van 1.17 op Pogacar.

Marijn van den Berg stapte maandag niet meer op. De 25-jarige Nederlander had te veel last van de gevolgen van een valpartij in de openingsrit. Hij is de eerste Nederlandse uitvaller deze Tour de France.