Ten onrechte uit VS gezette Salvadoraan Abrego vrijgelaten

BALTIMORE (ANP/RTR) - Kilmar Abrego Garcia is weer op vrije voeten, nadat een rechter in de Amerikaanse staat Maryland eerder op donderdag zijn vrijlating had bevolen. De in El Salvador geboren man zat vast in afwachting van een mogelijke tweede uitzetting. Zijn eerdere, onterechte uitzetting werd het middelpunt van een rel rondom het deportatiebeleid van de regering-Trump.

Abrego Garcia (30) mag in ieder geval tijdelijk naar zijn huis in Maryland terugkeren. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat hij in de VS nooit meer een vrij man zal zijn. Abrego Garcia is getrouwd met een Amerikaanse vrouw, met wie hij een jonge zoon heeft.

Abrego werd in maart uitgezet naar El Salvador, waar hij in een beruchte gevangenis terechtkwam. Een rechter bepaalde dat hij ten onrechte was uitgezet, waarop hij werd teruggebracht naar de VS. Sinds augustus zit hij in immigratiedetentie, kort nadat hij was vrijgelaten uit voorlopige hechtenis in zijn strafzaak. Critici beschuldigen de regering ervan zich niet aan de wet te houden bij het strenge deportatiebeleid.